Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В МВД назвали основные схемы мошенничества в электронной торговле в Азербайджане

    Бизнес
    • 12 марта, 2026
    • 12:04
    В МВД назвали основные схемы мошенничества в электронной торговле в Азербайджане

    В Азербайджане наиболее распространенными видами мошенничества в сфере электронной торговли остаются фальшивые интернет-магазины, фишинговые атаки и схемы с использованием искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Эмиль Мехдиев на форуме "Потребители в современном цифровом мире: электронная торговля, цифровые услуги и вопросы безопасности" в Баку.

    По его словам, среди самых распространенных схем - поддельные сайты онлайн-торговли, фальшивые инвестиционные платформы и различные виды финансовых афер. Мошенники пользуются доверием людей, предлагая якобы выгодные предложения или быстрый заработок, чтобы завладеть их средствами, сказал Мехдиев.

    Он отметил, что суть преступлений остается прежней, однако способы обмана и применяемые технологии постоянно совершенствуются особенно в свете развития ИИ.

    "Уже фиксируются случаи, когда с помощью ИИ создаются убедительные фишинговые сообщения, а также применяется клонирование голоса людей для осуществления мошеннических действий", - добавил Мехдиев.

    МВД Азербайджана Эмиль Мехдиев
    Azərbaycanda elektron ticarətdə əsas dələduzluq riskləri açıqlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    12:23

    Франсиско Гамбоа: Коста-Рика поддерживает кандидатуру Ребеки Гринспен на пост Генсека ООН

    Другие страны
    12:21

    Представитель ООН высоко оценила мирные усилия президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    12:20

    На авиазаводе в РФ пострадали семь человек из-за опрокинутого оборудования

    В регионе
    12:19

    ЦБА внедряет механизм добровольного ограничения на дистанционное кредитование

    Финансы
    12:17

    Анаклаудия Россбах: Азербайджан делает ставку на создание качественной городской среды

    Внешняя политика
    12:16

    Россия доставит гуманитарную помощь Ирану через Азербайджан

    В регионе
    12:13
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 6 человек

    Внешняя политика
    12:07

    Биржевые цены на газ в Европе повысились на 4%

    Энергетика
    12:04

    В МВД назвали основные схемы мошенничества в электронной торговле в Азербайджане

    Бизнес
    Лента новостей