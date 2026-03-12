В МВД назвали основные схемы мошенничества в электронной торговле в Азербайджане

В Азербайджане наиболее распространенными видами мошенничества в сфере электронной торговли остаются фальшивые интернет-магазины, фишинговые атаки и схемы с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Эмиль Мехдиев на форуме "Потребители в современном цифровом мире: электронная торговля, цифровые услуги и вопросы безопасности" в Баку.

По его словам, среди самых распространенных схем - поддельные сайты онлайн-торговли, фальшивые инвестиционные платформы и различные виды финансовых афер. Мошенники пользуются доверием людей, предлагая якобы выгодные предложения или быстрый заработок, чтобы завладеть их средствами, сказал Мехдиев.

Он отметил, что суть преступлений остается прежней, однако способы обмана и применяемые технологии постоянно совершенствуются особенно в свете развития ИИ.

"Уже фиксируются случаи, когда с помощью ИИ создаются убедительные фишинговые сообщения, а также применяется клонирование голоса людей для осуществления мошеннических действий", - добавил Мехдиев.