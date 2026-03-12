İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycanda elektron ticarətdə əsas dələduzluq riskləri açıqlanıb

    Biznes
    • 12 mart, 2026
    • 11:25
    Azərbaycanda elektron ticarətdə əsas dələduzluq riskləri açıqlanıb

    Azərbaycanda elektron ticarətdə saxta saytlar, fişinq və süni intellekt əsas dələduzluq riskləridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Emil Mehdiyev Bakıda keçirilən "Müasir rəqəmsal dünyada istehlakçılar: elektron ticarət, rəqəmsal xidmətlər və təhlükəsizlik məsələləri" forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ən geniş yayılmış üsullar arasında saxta elektron ticarət saytları, saxta investisiya platformaları, maliyyə dələduzluğu sxemləri, eləcə də fişinq və digər aldatma metodları yer alır:

    "Bu üsullarla cinayətkarlar insanların etibarından sui-istifadə edərək müxtəlif vədlər və saxta təkliflərlə onların pul vəsaitlərini ələ keçirirlər. Cinayətlərin ümumi mahiyyəti dəyişməsə də, istifadə olunan aldatma üsulları və texnologiyalar getdikcə daha da təkmilləşir. Xüsusilə süni intellekt texnologiyalarının inkişafı bu sahədə yeni risklər yaradır. Artıq bəzi hallarda süni intellekt vasitəsilə fişinq mesajlarının hazırlanması və hətta insanların səsinin klonlaşdırılması kimi üsullarla həyata keçirilən dələduzluq halları müşahidə olunur".

    Daxili İşlər Nazirliyinin Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi Emil Mehdiyev Müasir rəqəmsal dünyada istehlakçılar: elektron ticarət, rəqəmsal xidmətlər və təhlükəsizlik məsələləri forumu Kibertəhlükəsizlik
    В МВД назвали основные схемы мошенничества в электронной торговле в Азербайджане

    Son xəbərlər

    12:27

    İran XİN: Müctəba Xamenei yaralanıb

    Region
    12:27
    Foto

    NEQSOL Holding istedadların inkişafında uğurlarına görə ATD BEST Award 2026 mükafatına layiq görülüb

    Biznes
    12:26

    4SİM: Azərbaycan üçün süni intellektin mənfi istifadə halları və təsirləri mövcuddur

    İKT
    12:24
    Foto

    İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    12:22

    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:22

    Rusiya İrana humanitar yardımı Azərbaycan vasitəsilə çatdıracaq

    Region
    12:21

    Rossbax: Qlobal qeyri-müəyyənlik dövrü şəhər böhranı kimi də nəzərdən keçirilməlidir

    Xarici siyasət
    12:19

    Moratinos: Cənubi Qafqazdakı müsbət hadisələr çoxillik münaqişələrin sülhlə həll oluna biləcəyini göstərir

    Xarici siyasət
    12:18
    Foto

    Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti