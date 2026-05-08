Мухаммед Аль-Джасир посетил свободную экономическую зону Алят

Делегация во главе с президентом Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммедом Аль-Джасиром посетила свободную экономическую зону Алят.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, в рамках визита делегация провела встречу с заместителем министра экономики Азербайджана Самедом Баширли и председателем Наблюдательного совета Уполномоченного органа СЭЗ Алят Валехом Алескеровым.

Гостям была представлена информация об инвестиционной среде СЭЗ, особом правовом режиме, стимулирующих механизмах, готовой инфраструктуре и логистических преимуществах. Отмечалось, что реализуемые в зоне проекты и проводимые инфраструктурные работы формируют благоприятную деловую среду для инвесторов.

Аль-Джасир высоко оценил проделанную работу, особо подчеркнул значимость проекта международного аэропорта и отметил, что применение принципа "единого окна" повышает привлекательность инвестиционной среды.

Делегация ознакомилась с условиями, созданными в свободной экономической зоне Алят, осмотрела проведенные работы в сфере легкой промышленности и наблюдала за ходом строительства международного аэропорта на территории зоны.