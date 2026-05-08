Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мухаммед Аль-Джасир посетил свободную экономическую зону Алят

    Бизнес
    • 08 мая, 2026
    • 16:14
    Мухаммед Аль-Джасир посетил свободную экономическую зону Алят

    Делегация во главе с президентом Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммедом Аль-Джасиром посетила свободную экономическую зону Алят.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, в рамках визита делегация провела встречу с заместителем министра экономики Азербайджана Самедом Баширли и председателем Наблюдательного совета Уполномоченного органа СЭЗ Алят Валехом Алескеровым.

    Гостям была представлена информация об инвестиционной среде СЭЗ, особом правовом режиме, стимулирующих механизмах, готовой инфраструктуре и логистических преимуществах. Отмечалось, что реализуемые в зоне проекты и проводимые инфраструктурные работы формируют благоприятную деловую среду для инвесторов.

    Аль-Джасир высоко оценил проделанную работу, особо подчеркнул значимость проекта международного аэропорта и отметил, что применение принципа "единого окна" повышает привлекательность инвестиционной среды.

    Делегация ознакомилась с условиями, созданными в свободной экономической зоне Алят, осмотрела проведенные работы в сфере легкой промышленности и наблюдала за ходом строительства международного аэропорта на территории зоны.

    Мухаммед Аль-Джасир посетил свободную экономическую зону Алят
    Мухаммед Аль-Джасир посетил свободную экономическую зону Алят

    Мухаммед Сулейман Аль-Джасир СЭЗ Алят Самед Баширли Валех Алескеров Исламский банк развития (ИБР)
    Фото
    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Ələt Azad İqtisadi Zonasına səfər edib
    Фото
    Islamic Development Bank Group president visits Alat Free Economic Zone

    Последние новости

    17:13

    В 2025 году 34 пациентам из Азербайджана пересадили костный мозг в Турции

    Здоровье
    17:08

    Комитет ООН раскритиковал действия Франции в Новой Каледонии

    Другие страны
    17:08

    Рубио заявил о "застое" в переговорах по Украине

    Другие страны
    17:05

    В Азербайджане транспортные средства органов прокуратуры включены в категорию оперативных

    Внутренняя политика
    17:04

    Euroclear перевел Украине 6,6 млрд евро от доходов РФ

    Другие страны
    17:03

    В преддверии WUF13 пройдет "Бакинская неделя урбанистики"

    Инфраструктура
    16:52

    Союз кинематографистов готовится к избранию нового главы после кончины Расима Балаева

    Kультурная политика
    16:51

    В Азербайджане на выпускных экзаменах 8 человек набрали максимальный балл

    Наука и образование
    16:46

    В Мьянме обнаружили рубин весом 2,2 кг

    Это интересно
    Лента новостей