Молдова намерена развивать ИКТ-проекты в Азербайджане

В Азербайджане наблюдается большой интерес к молдавской фармацевтической продукции.

Об этом в интервью Report рассказала директор агентства Invest Moldova Наталия Бежан.

По ее словам, несмотря на то, что это фактически основное направление экспорта в Азербайджан, есть потенциал для его расширения: "Для нас также важно сохранить сотрудничество в энергетике: мы должны быть уверены, что при росте потребности в энергоресурсах сможем получать поставки из Азербайджана".

Бежан указала и на другие направления, где необходимо развивать взаимодействие. "Одно из них - сектор ИКТ. В Молдове достаточно развит сектор IT и бизнес-услуг, у нас есть привлекательные IT-парки с упрощенным налоговым режимом для компаний. Основное внимание должно быть сосредоточено на интересах частного сектора. Для этого нужно вести диалог с частными компаниями Молдовы, определить, какие из них особенно заинтересованы в Азербайджане, пригласить их в Баку, и применить аналогичный подход для другой стороны", – отметила она.