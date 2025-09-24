Наталия Бежан: Молдова рассчитывает на рост инвестиций из Азербайджана в 2026 году - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджан и Молдова постепенно укрепляют партнерство, придавая особое значение политическому, экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Важную роль в этом процессе играют взаимные визиты на высоком уровне, открывающие новые перспективы для наращивания товарооборота, расширения инвестиционных возможностей и реализации совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и инфраструктуре.

О текущих проектах и перспективах взаимодействия с Азербайджаном в интервью Report рассказала Наталия Бежан, директор агентства Invest Moldova, действующего при Аппарате премьер-министра Молдовы и занимающегося привлечением инвестиций в страну.

– Как вы оцениваете уровень экономических отношений между Азербайджаном и Молдовой?

– Наши экономические отношения стабильно развиваются, интерес к диверсификации сотрудничества постоянно растет. За последние два года наблюдается оживление инвестиций, особенно со стороны Азербайджана. Наряду с этим, после периода нестабильности, отмечается рост торгового оборота. Азербайджан стал одним из важных партнеров Молдовы. В контексте экономического сотрудничества особое значение имеет энергетический сектор. Молдова же укрепила свои позиции за счет экспорта в Азербайджан фармацевтики, переработанной пищевой продукции и промышленных изделий. Это создает определенный баланс в торговле между двумя странами.

– Два месяца назад состоялся азербайджано-молдавский бизнес-форум. Какую пользу он принес для развития партнерства?

– Форум сыграл важную роль как платформа для развития институционального сотрудничества. В его рамках провели встречи представители профильных министерств обеих сторон, в том числе нашего агентства и Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). Очень значимой стала и стадия нетворкинга после форума: на ней была сформирована площадка для установления связей между бизнес-секторами и новых партнерств. Для нас каждый форум служит двум основным целям - с одной стороны, это продвижение и популяризация экономических возможностей, с другой - объединение компаний для установления партнерств в области инвестиций и торговли.

Со стороны Молдовы в мероприятии участвовали четыре компании, представлявшие индустрию напитков. Кроме того, после форума мы провели дегустацию вин и напитков. В Баку удалось наладить очень важные контакты с дистрибьюторами. Переговоры о партнерстве продолжаются. Пока подписанных соглашений нет, но существует серьезный потенциал для их заключения в ближайшем будущем.

– Какие товары Азербайджан и Молдова могут считать приоритетными для экспорта?

– В Азербайджане наблюдается большой интерес к молдавской фармацевтической продукции. Фактически это наш основной экспорт в вашу страну, и мы видим еще больший потенциал в этой сфере. Для нас же особенно важно сохранить сотрудничество в энергетике: мы должны быть уверены, что при росте потребности в энергоресурсах сможем получать поставки из Азербайджана. Вместе с тем есть и другие направления, где необходимо развивать взаимодействие. Одно из них - сектор ИКТ. В Молдове достаточно развит сектор IT и бизнес-услуг, у нас есть привлекательные IT-парки с упрощенным налоговым режимом для компаний. В то же время между Кишинеу и Баку существует значительный нереализованный потенциал в сфере туризма. Долгосрочные исторические связи и прочная дружба между нашими странами создают благоприятную основу для развития этого сотрудничества.

– Вы упомянули IT-сектор. Здесь уже предпринимаются конкретные шаги или речь идет о начале нового этапа?

– В рамках форума подробно обсуждались потенциал и конкурентные преимущества каждой из стран. Приоритетным направлением в IT является установление связей с молдавскими компаниями. Основное внимание должно быть сосредоточено на интересах частного сектора. Для этого нужно вести диалог с частными компаниями Молдовы, определить, какие из них особенно заинтересованы в Азербайджане, пригласить их в Баку, и применить аналогичный подход для другой стороны.

С этой целью совместно с AZPROMO были предприняты первые попытки обмена бизнес-миссиями. В конце сентября в Баку пройдет инвестиционный форум. К сожалению, он совпадает по времени с "Неделей молдавского бизнеса", которую мы организуем в Кишинеу. Поэтому в этом месяце мероприятия будут проходить параллельно, но можно с уверенностью сказать, что на следующем этапе обсуждения продолжатся, и будут определены соответствующие механизмы для продвижения в этой сфере.

– Как вы оцениваете бизнес-активность Азербайджана в Молдове? Присутствуют ли азербайджанские компании на молдавском рынке или наблюдается растущий интерес к выходу на него?

– В настоящее время в Молдове зарегистрировано около 100 компаний с азербайджанским капиталом. Это достаточно весомый и обнадеживающий показатель. Для нас имеет особое значение то, что Азербайджан стабильно инвестирует в Молдову. В 2023 году был зафиксирован рекордный объем инвестиций - 5 млн долларов США, что создает прочную основу для дальнейшего развития. Среди азербайджанских компаний в Молдове особенно стоить отметить нефтяную компанию Bemol, принадлежащую азербайджанскому бизнесмену, которая управляет одной из крупнейших сетей автозаправочных станций в стране. Вторая компания - Evrazkol, реализующая строительные и инфраструктурные проекты, которые играют важную роль в развитии Молдовы. Обе компании выделяются не только масштабом, но и значительным вкладом в национальную экономику.

– Ожидаются ли новые инвестиции из Азербайджана в Молдову?

– Естественно, принятие инвестиционных решений требует времени. Наша основная цель - построение активного партнёрства с Азербайджаном и обеспечение того, чтобы как можно больше азербайджанских предпринимателей и инвесторов познакомились с экономическими и торговыми возможностями Молдовы. Решение об инвестиции редко принимается за месяц или даже за год. Для этого нужны и взаимное доверие, и устойчивый бизнес-план. Мы уже ведем переговоры с рядом потенциальных азербайджанских инвесторов. В этом процессе я хотел бы особо отметить важную роль посольства Азербайджана в Кишинеу. Надеюсь, что уже в следующем году мы станем свидетелями увеличения числа азербайджанских инвестиций в экономику Молдовы.

– Есть ли возможность нарастить товарооборот между Азербайджаном и Молдовой?

– Торговый оборот между странами менялся на протяжении лет, но последняя тенденция положительная, и потенциал для роста очевиден. Однако одной из основных сложностей в увеличении товарооборота остается логистика. Наши страны не имеют общих границ, хотя находятся не так уж далеко друг от друга, поэтому нужно работать над более эффективными транспортными маршрутами. Кроме того, на Молдову следует смотреть не только как на локальный рынок, но и как на ворота в Европейский Союз. Наше соглашение о свободной торговле с ЕС значительно увеличило экспорт, и мы призываем азербайджанский бизнес использовать Молдову как мост в Европу.

– Как Молдова оценивает азербайджанский рынок с точки зрения инвестиций и торговли?

– В целом наш подход позитивный. Часто бизнес-субъекты ожидают четких сигналов от правительств и официальных структур о дружбе и продуктивном сотрудничестве. В этом плане недавнее усиление отношений между Молдовой и Азербайджаном, а также укрепление институционального взаимодействия создают основу для оптимизма. Бизнес-форумы, официальные встречи и двусторонние мероприятия подтверждают намерение сторон расширять сотрудничество, что, в свою очередь, стимулирует деловые круги обеих стран рассматривать новые инвестиционные возможности. Для Молдовы приоритетом является как привлечение азербайджанских инвесторов, так и поддержка выхода молдавских предпринимателей на азербайджанский рынок.

– В Карабахском регионе Азербайджана реализуются масштабные проекты по восстановлению и развитию инфраструктуры. Ведутся ли переговоры по этому направлению?

– Во время нашей поездки в Азербайджан нас глубоко впечатлил масштаб инфраструктурных проектов в Карабахе, включая строительство аэропортов и других стратегических объектов. Одной из основных тем обсуждений стало участие азербайджанских компаний, обладающих богатым опытом в этой сфере. Известно, что Азербайджан уже ввел в эксплуатацию несколько аэропортов в Карабахском регионе. В Молдове же развитие инфраструктуры является стратегическим приоритетом. Это напрямую связано с политикой, которую страна проводит на пути к членству в ЕС. Молдова - страна-кандидат в ЕС, и цель - стать его полноправным членом к 2030 году. Интеграция в ЕС - это не только политический выбор, но и гарантия долгосрочной стабильности и предсказуемой среды для инвесторов.

В этом контексте планируется реализация ряда крупных инфраструктурных проектов. Среди них – реконструкция автомобильных дорог, строительство новых магистралей, расширение единственного морского порта и модернизация аэропортовской инфраструктуры. В настоящее время в Молдове действуют два аэропорта, и в одном из них в прошлом году пассажиропоток увеличился более чем на 40%, что привело к его работе на полную мощность. Кроме того, предусмотрено строительство новых мостов через реку, разделяющую Молдову и Румынию. Это имеет жизненно важное значение, поскольку Румыния является основным сухопутным коридором для выхода Молдовы на европейский рынок.

Все эти проекты подчеркивают необходимость в надежных и высокопрофессиональных партнерах. Поэтому уже обсуждаются возможности сотрудничества с участием азербайджанских компаний. Масштабные восстановительные работы в Карабахе демонстрируют опыт Азербайджана в этой сфере. А Молдова как страна-кандидат в ЕС имеет амбициозную инфраструктурную повестку. Следовательно, существует значительный потенциал для сотрудничества и обмена опытом с азербайджанскими компаниями, которые доказали свою эффективность в реализации крупных проектов.

– Можете рассказать о "Неделе молдавского бизнеса" и участии азербайджанских компаний?

– "Неделя молдавского бизнеса" - это наша основная экономическая платформа, которая длится пять дней и включает 32 отраслевых мероприятия. Главная цель - стимулирование нетворкинга и возможностей партнерства. В этом году зарегистрировались более 560 участников из более чем 20 стран. Среди ключевых моментов – открытие новой молдавско-румынской биржи и проведение тендера в сфере возобновляемой энергетики, особенно в области ветровой энергии и энергохранилищ батарейного типа. Кроме того, будут организованы ознакомительные визиты на ведущие молдавские предприятия и инфраструктурные объекты, включая наш единственный порт. Мы искренне приглашаем азербайджанские компании и структуры принять участие в этой важной неделе и изучить новые возможности.

– Какие страны сегодня инвестируют в Молдову и в какие сферы в основном направляются инвестиции?

– Даже до вступления в ЕС экономика Молдовы была тесно интегрирована с Европой. Около 67% нашего экспорта уже направляется в страны ЕС, а 87% прямых иностранных инвестиций поступает именно из государств-членов Союза. Среди ведущих инвесторов – Румыния, Кипр, Нидерланды, Германия, Великобритания, Болгария и Франция. Особенно Румыния с 2015 года последовательно наращивает объемы инвестиций. Основными направлениями остаются финансы, производство и информационные технологии. В нашей банковской системе доминируют банки с иностранным капиталом, что означает значительные вложения. Производственная сфера также привлекает внушительный объем инвестиций, а сектор ИТ, несмотря на низкую капиталоемкость, быстро развивается, особенно в рамках Moldova IT Park. Российские инвестиции присутствуют, но в основном это старые вложения, новые проекты в последние годы не реализовывались.

– Как повлияет вступление Молдовы в ЕС на экономику?

– Процесс вступления структурирован поэтапно, что исключает внезапные шоки или непредвиденные ситуации для нашей экономики. Молдова уже тесно интегрирована с ЕС в торговле, инвестициях и даже туризме; наши граждане пользуются либеральным визовым режимом. Вступление в ЕС узаконит эту интеграцию и обеспечит высокие стандарты качества во всех сферах. Мы шаг за шагом адаптируем наше законодательство к стандартам ЕС, при этом как государственный, так и частный сектора регулируются постепенно, что гарантирует стабильность в переходный период.