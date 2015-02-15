​Мировой спрос на золото в 2014 году снизился

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Мировой спрос на золото в 2014 году в физическом выражении снизился на 4% по сравнению с 2013 годом и составил 3 тыс. 923,7 тонны.

Как передает Report, об этом говорится в отчете World Gold Council (WGC).

Основным компонентом спроса, несмотря на 10%-ный спад закупок, остаются ювелирные украшения. В 2014 году их потребление составило 2 тыс. 152,9 тонны. Индия по этому показателю вновь вышла на первое место (223,2 тонны), обогнав Китай (196,9 тонны).

Мировой инвестиционный спрос на золото составил 904,6 тонны – на 2% больше, чем в 2013 году.

Закупки золота центральными банками выросли на 17% – до 477,2 тонны. Лидером по объемам закупок стал ЦБ РФ. На конец 2014 года объем запасов золота в резервах России составлял 1 тыс. 208,2 тонны, по данным WGC.

Спрос на золото со стороны промышленности упал на 40% – до 389 тонн.