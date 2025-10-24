Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Министр: Тюркские государства всегда поддерживают друг друга на различных платформах

    Бизнес
    • 24 октября, 2025
    • 12:47
    Министр: Тюркские государства всегда поддерживают друг друга на различных платформах

    Тюркские государства всегда поддерживают друг друга на двусторонних и многосторонних платформах.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 2-м совещании министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

    По его словам, общая турецкая идентичность, культурные традиции и моральные ценности, а также взаимное доверие и дружеские отношения между лидерами стран создают прочную основу для дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках ОТГ:

    "Поддержка, оказываемая тюркскими государствами восстановлению оккупированных территорий Азербайджана, шаги по преобразованию социальной инфраструктуры и образования являются воплощением братской солидарности и наших общих ценностей. В то же время, социальные проекты и культурные инициативы, реализуемые Азербайджаном в тюркских государствах, служат укреплению дружбы, взаимного доверия между братскими странами и единства в тюркском мире".

    Министр добавил, что проведение XII саммита Организации тюркоязычных государств в Габале и принятие Азербайджаном председательства в организации на год являются важным событием.

    Микаил Джаббаров ОТГ тюркские государства
    Mikayıl Cabbarov: "Türk dövlətləri müxtəlif platformalarda daim bir-birilərini dəstəkləyirlər"
    Mikayil Jabbarov: Turkic states consistently support one another across various platforms

    Последние новости

    13:34

    Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странами

    Бизнес
    13:32

    Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!

    ИКТ
    13:28

    Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMET

    ИКТ
    13:22

    Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зиме

    В регионе
    13:21

    Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую власть

    В регионе
    13:20

    ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организации

    Инфраструктура
    13:18

    KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизации

    Бизнес
    13:16

    Эрдоган: Турция всегда готова принять саммит по Украине

    В регионе
    13:15

    Глава Университета Атлантико впечатлен студентами Карабахского университета

    Карабах
    Лента новостей