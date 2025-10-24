Министр: Тюркские государства всегда поддерживают друг друга на различных платформах

Тюркские государства всегда поддерживают друг друга на двусторонних и многосторонних платформах.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 2-м совещании министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

По его словам, общая турецкая идентичность, культурные традиции и моральные ценности, а также взаимное доверие и дружеские отношения между лидерами стран создают прочную основу для дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках ОТГ:

"Поддержка, оказываемая тюркскими государствами восстановлению оккупированных территорий Азербайджана, шаги по преобразованию социальной инфраструктуры и образования являются воплощением братской солидарности и наших общих ценностей. В то же время, социальные проекты и культурные инициативы, реализуемые Азербайджаном в тюркских государствах, служат укреплению дружбы, взаимного доверия между братскими странами и единства в тюркском мире".

Министр добавил, что проведение XII саммита Организации тюркоязычных государств в Габале и принятие Азербайджаном председательства в организации на год являются важным событием.