Министр торговли Камбоджи выступила за развитие бизнес-связей с Азербайджаном

Камбоджа рассчитывает на плотное взаимодействие с Азербайджаном и профильными торговыми палатами для продвижения деловых контактов, расширения доступа к рыночной информации и решения практических вопросов там, где это требуется.

Как сообщает Report, об этом сообщила министр торговли Камбоджи Чам Нимул (Cham Nimul) в ходе Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.

Она подчеркнула, что совместная цель обеих сторон состоит в формировании ценных и комфортных условий для ведения бизнеса, позволяющих предпринимателям исследовать новые перспективы и выстраивать устойчивое коммерческое партнёрство на долгосрочную перспективу.

"Именно поэтому я высоко оцениваю активное присутствие нашего частного сектора сегодня. Их деловые знания, инициативность и практический опыт незаменимы для обнаружения тех возможностей, которые правительство в одиночку способно упустить. Выводы, сделанные в процессе подобных обменов, также позволят определить, каким образом наше ведомство сможет эффективнее поддерживать двустороннюю торговлю", - отметила министр.