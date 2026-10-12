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    Министр торговли Камбоджи выступила за развитие бизнес-связей с Азербайджаном

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 15:32
    Министр торговли Камбоджи выступила за развитие бизнес-связей с Азербайджаном

    Камбоджа рассчитывает на плотное взаимодействие с Азербайджаном и профильными торговыми палатами для продвижения деловых контактов, расширения доступа к рыночной информации и решения практических вопросов там, где это требуется.

    Как сообщает Report, об этом сообщила министр торговли Камбоджи Чам Нимул (Cham Nimul) в ходе Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.

    Она подчеркнула, что совместная цель обеих сторон состоит в формировании ценных и комфортных условий для ведения бизнеса, позволяющих предпринимателям исследовать новые перспективы и выстраивать устойчивое коммерческое партнёрство на долгосрочную перспективу.

    "Именно поэтому я высоко оцениваю активное присутствие нашего частного сектора сегодня. Их деловые знания, инициативность и практический опыт незаменимы для обнаружения тех возможностей, которые правительство в одиночку способно упустить. Выводы, сделанные в процессе подобных обменов, также позволят определить, каким образом наше ведомство сможет эффективнее поддерживать двустороннюю торговлю", - отметила министр.

    Чам Нимул Министерство торговли Камбоджи Азербайджано-камбоджийский бизнес-форум
    Kambocalı nazir Azərbaycan ilə biznes əlaqələrini inkişaf etdirməyə çağırıb
    Cambodia seeks closer trade cooperation with Azerbaijan
    44 - Tezliklə
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