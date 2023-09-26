О нас

Министр сельского хозяйства Турции предложил создать общую халяльную инфраструктуру в странах тюркского мира

Министр сельского хозяйства Турции предложил создать общую халяльную инфраструктуру в странах тюркского мира Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы предложил создать общую халяльную инфраструктуру в странах Организации тюркских государств.
Бизнес
26 сентября 2023 г. 12:42
Министр сельского хозяйства Турции предложил создать общую халяльную инфраструктуру в странах тюркского мира

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы предложил создать общую халяльную инфраструктуру в странах Организации тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом турецкий министр заявил на II форуме агробизнеса тюркских государств в Баку.

По его словам, для устранения технических препятствий в торговле важно наладить взаимное сотрудничество с учетом стандартов исламских стран.

"Страны тюркского мира обладают огромным потенциалом в сфере сельского хозяйства, который необходимо раскрыть. В частности, есть возможность развития сотрудничества в семеноводстве, водном хозяйстве, производстве сельскохозяйственной техники", - сказал министр.

И.Юмаклы также подчеркнул важность продвижения местных компаний для увеличения объема товарооборота между странами тюркского мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkic states may build common halal infrastructure
Версия на азербайджанском языке Türk dövlətləri ortaq halal infrastruktur qura bilər

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
19 сентября 2023 г. 14:42
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
20 сентября 2023 г. 12:47
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
20 сентября 2023 г. 20:45
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
21 сентября 2023 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi