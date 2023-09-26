Министр сельского хозяйства Турции предложил создать общую халяльную инфраструктуру в странах тюркского мира

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы предложил создать общую халяльную инфраструктуру в странах Организации тюркских государств.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы предложил создать общую халяльную инфраструктуру в странах Организации тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом турецкий министр заявил на II форуме агробизнеса тюркских государств в Баку.

По его словам, для устранения технических препятствий в торговле важно наладить взаимное сотрудничество с учетом стандартов исламских стран.

"Страны тюркского мира обладают огромным потенциалом в сфере сельского хозяйства, который необходимо раскрыть. В частности, есть возможность развития сотрудничества в семеноводстве, водном хозяйстве, производстве сельскохозяйственной техники", - сказал министр.

И.Юмаклы также подчеркнул важность продвижения местных компаний для увеличения объема товарооборота между странами тюркского мира.