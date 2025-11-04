Министр: Инвестиции в промпарки на освобожденных территориях составят $267 млн
Бизнес
- 04 ноября, 2025
- 14:20
В Агдамском промышленном парке и промпарке "Экономическая зона долины Араз" зарегистрированы 57 субъектов предпринимательства, а в рамках реализации их проектов объем инвестиций достигнет $267 млн.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2026 год в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
По его словам, 50 предпринимательских субъектов в этих промпарках зарегистрированы в качестве резидентов и еще 7 - в качестве нерезидентов.
"В рамках реализации этих проектов планируется вложение инвестиций в размере около $267 млн и создание более 4 400 новых рабочих мест", - сказал министр.
