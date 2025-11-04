Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Министр: Инвестиции в промпарки на освобожденных территориях составят $267 млн

    Бизнес
    • 04 ноября, 2025
    • 14:20
    В Агдамском промышленном парке и промпарке "Экономическая зона долины Араз" зарегистрированы 57 субъектов предпринимательства, а в рамках реализации их проектов объем инвестиций достигнет $267 млн.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2026 год в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    По его словам, 50 предпринимательских субъектов в этих промпарках зарегистрированы в качестве резидентов и еще 7 - в качестве нерезидентов.

    "В рамках реализации этих проектов планируется вложение инвестиций в размере около $267 млн и создание более 4 400 новых рабочих мест", - сказал министр.

    Ağdam və "Araz Vadisi İqtisadi Zonası" sənaye parklarına 267 milyon dollar investisiya yatırılacaq
    Azerbaijan invests $267M in Aghdam and Araz Valley economic zones

