Министр: Инвестиции в промпарки на освобожденных территориях составят $267 млн

В Агдамском промышленном парке и промпарке "Экономическая зона долины Араз" зарегистрированы 57 субъектов предпринимательства, а в рамках реализации их проектов объем инвестиций достигнет $267 млн.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2026 год в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, 50 предпринимательских субъектов в этих промпарках зарегистрированы в качестве резидентов и еще 7 - в качестве нерезидентов.

"В рамках реализации этих проектов планируется вложение инвестиций в размере около $267 млн и создание более 4 400 новых рабочих мест", - сказал министр.