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Министр экономического развития России посетит Азербайджан

Министр экономического развития России посетит Азербайджан

Министр экономического развития России Максим Орешкин посетит Азербайджан в конце сентября.

Как сообщает российское бюро Report, М. Орешкин примет участие на 18-ом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, которое состоится 27 сентября в Баку.

Напомним, что министр экономического развития М. Орешкин является сопредседателем этой комиссии от российской стороны, министр экономики  Шахин Мустафаев -  от азербайджанской. 

Как ожидается, в ходе заседания комиссии стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, в частности, увеличения товарооборота, развитие сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства, межрегиональное сотрудничество; сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности, культуры, туризма и образования, банковском секторе, сельском хозяйстве, промышленности, топливно-энергетическом комплексе, гуманитарной сфере.

Игбал Рустамов

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