Министр экономического развития России посетит Азербайджан

Министр экономического развития России Максим Орешкин посетит Азербайджан в конце сентября.

Как сообщает российское бюро Report, М. Орешкин примет участие на 18-ом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, которое состоится 27 сентября в Баку.

Напомним, что министр экономического развития М. Орешкин является сопредседателем этой комиссии от российской стороны, министр экономики Шахин Мустафаев - от азербайджанской.

Как ожидается, в ходе заседания комиссии стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, в частности, увеличения товарооборота, развитие сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства, межрегиональное сотрудничество; сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности, культуры, туризма и образования, банковском секторе, сельском хозяйстве, промышленности, топливно-энергетическом комплексе, гуманитарной сфере.

Игбал Рустамов