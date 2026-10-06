Министр: Азербайджан может укрепить инвестиционное и технологическое сотрудничество

Азербайджан может стать региональной платформой для укрепиления инвестиционного и технологического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности в Баку.

По его словам, взаимосвязанность является ключевым фактором Германо-азербайджанского экономического сотрудничества:

"Она упрощает двустороннюю торговлю, укрепляет устойчивость цепочки поставок и расширяет доступ к европейским и азиатским рынкам через Средний коридор. Мы рассматриваем взаимосвязанность как движение товаров, энергии, информации и капитала. Объединение этих потоков может превратить транспортные маршруты в экономические коридоры, поддерживающие производство, услуги и инвестиции во всем регионе. Азербайджан следует рассматривать не только как рынок с населением в 10 млн человек, но и как региональную платформу для инвестиционного и технологического сотрудничества, охватывающую Каспийский регион, Центральную Азию и Южный Кавказ".