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    Министр: Азербайджан может укрепить инвестиционное и технологическое сотрудничество

    Бизнес
    • 06 октября, 2026
    • 10:42
    Министр: Азербайджан может укрепить инвестиционное и технологическое сотрудничество

    Азербайджан может стать региональной платформой для укрепиления инвестиционного и технологического сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности в Баку.

    По его словам, взаимосвязанность является ключевым фактором Германо-азербайджанского экономического сотрудничества:

    "Она упрощает двустороннюю торговлю, укрепляет устойчивость цепочки поставок и расширяет доступ к европейским и азиатским рынкам через Средний коридор. Мы рассматриваем взаимосвязанность как движение товаров, энергии, информации и капитала. Объединение этих потоков может превратить транспортные маршруты в экономические коридоры, поддерживающие производство, услуги и инвестиции во всем регионе. Азербайджан следует рассматривать не только как рынок с населением в 10 млн человек, но и как региональную платформу для инвестиционного и технологического сотрудничества, охватывающую Каспийский регион, Центральную Азию и Южный Кавказ".

    Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Самед Баширли
    Azərbaycan investisiya və texnologiya əməkdaşlığını gücləndirə bilər
    Official: Connectivity 'key driving force' behind Azerbaijan-Germany economic ties
    44 - Tezliklə
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