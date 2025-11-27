Министр: Азербайджан и Иордания ведут переговоры по 12 новым проектам

Азербайджан и Иордания ведут переговоры по 12 новым проектам.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе проходящего в Баку четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.

"Более 40 документов уже находятся в силе, восемь соглашений согласованы на экспертном уровне, и 12 новых проектов находятся на стадии переговоров. Эта развивающаяся база повышает предсказуемость и устойчивость нашего партнерства. На сегодняшнем заседании мы подпишем еще пять документов, которые полностью согласуют нашу деятельность в соответствующих сферах", - сказал С. Бабаев.

По его словам, эти соглашения определят среднесрочную повестку и помогут укрепить институциональные связи между министерствами и агентствами двух стран.