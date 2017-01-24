Министерство: НДС с пластиковых карт иностранных банков удерживаться не будет

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Налоговом кодексе не предусмотрено налогообложение при покупке онлайн-услуг посредством пластиковых карт иностранных банков.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report из центра медиа и коммуникаций министерства налогов.

По информации, НДС будет взиматься при электронных платежах за услуги нерезидентов только посредством пластиковых карт азербайджанских банков: “При покупке онлайн-услуг у нерезидентов, не имеющих постоянного представительства в Азербайджане, НДС будет удерживаться со счетов местных банков, филиалов иностранных банков в Азербайджане и национальных операторов почтовой связи”.