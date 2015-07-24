​Министерство налогов выразило отношение к иску компании "Концерн Авеста" против министерства

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Министерство налогов выразило официальное отношение к иску ООО "Концерн Авеста" против министерства налогов Азербайджана и Бакинского городского налогового департамента.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, ООО "Концерн Авеста" оспаривает в суде начисленный налог на землю и в настоящее время судебное разбирательство продолжается.

Напомним, ООО "Концерн Авеста" подало иск о ликвидации налоговой задолженности против министерства налогов Азербайджана и Бакинского городского налогового департамента. Бакинский административно-экономический суд №2 не удовлетворил иск. Бакинский апелляционный суд №2 частично отменил принятый Бакинским административно-экономическим судом №2 акт и вынес новое решение. Сейчас дело рассматривается в Верховном суде Азербайджана.