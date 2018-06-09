Министерство экономики протестировало автомобили Khazar

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/Министерство экономики Азербайджана организовало медиа-тур в расположенный в Нефтчалинском промышленном квартале автозавод Khazar.

Как сообщает Report, в рамках медиа-тура рассказали о производимых на заводе автомобилях.

В ходе посещения министерство протестировало свои автомобили.

По словам протестировавшего автомобиль руководителя пресс-службы министерства Аббаса Алиева, новые автомобили довольно комфортны и успешно могут выезжать на различные дороги.

Отметим, что завод создан совместно ОАО "Азермаш" и компанией İran Khodro. Общая стоимость завода 15 млн долларов, 75% акций принадлежат ОАО, 25% - İran Khodro. Завод расположен на 10 гектарах территории, годовая производственная мощность составляет 10 тыс. автомобилей. Эти автомобили будут вынесены на местные и зарубежные рынки под брендом Made in Azerbaijan.