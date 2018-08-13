Министерство экологии и природных ресурсов официально поддерживает "Caspian Energy Forum Baku-2018"

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана оказывает официальную поддержку проведению 7-го Международного "Caspian Energy Forum Baku–2018", на котором примут участие более 1500 делегатов из 50 стран мира.

Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Как сообщает Report, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев высоко оценил проведение данного форума в рамках двусторонней встречи с членами правления Caspian European Club, отметив, что примет в нем участие.

"Caspian Energy Forum Baku–2018" пройдет 20 сентября при поддержке Правительства Азербайджанской Республики и Caspian European Club.

"Как Вы знаете, 20 сентября 1994 года под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева был подписан контракт века, который послужил основным импульсом к развитию нефтегазового и ненефтяного сектора стран каспийско-черноморского региона. Именно тогда была заложена основа обеспечения энергетической безопасности Европы благодаря каспийским энергоресурсам. В связи с этим, мы будем проводить Caspian Energy Forum Baku в эту дату ежегодно. Это стало возможным благодаря новым условиям, которые создало высшее руководство Caspian European Club для организации Caspian Energy Forum в Баку", - подчеркнул Тельман Алиев.

Среди делегатов "Caspian Energy Forum Baku–2018" - члены правительства Азербайджана, главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран европейского, азиатского и американского континента, а также представители компаний стран арабского мира.

Тельман Алиев добавил, что программа форума, подробная информация об условиях участия и регистрация доступны по ссылке http://caspianenergyforum.com/baku2018/index.php/e...

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. 24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club, автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club, и наоборот.

С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club, объединяющие в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работают в 70 странах мира, ведут активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

Председателем Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club является президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.