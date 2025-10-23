Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Минэкономики: В Азербайджане зарегистрированы 65 эстонских компаний

    Бизнес
    • 23 октября, 2025
    • 12:13
    Минэкономики: В Азербайджане зарегистрированы 65 эстонских компаний

    В Азербайджане зарегистрированы около 65 компаний с участием эстонского капитала, работающие в сферах промышленности, транспорта, строительства, торговли и услуг.

    Как сообщили Report со ссылкой на Минэкономики, об этом заявил глава ведомства Микаил Джаббаров на встрече с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной в Баку.

    По его словам, торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Эстонией активно развивается - за девять месяцев 2025 года товарооборот между странами вырос более чем в два раза.

    Стороны также обсудили перспективы партнерства в сферах энергетики, включая возобновляемые источники, транспорта, ИКТ, фармацевтики, а также участие эстонских компаний в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.

    Минэкономики Микаил Джаббаров Маргус Цахкна экономическое сотрудничество инвестиции
    Фото
    Azərbaycanda 65-ə yaxın Estoniya şirkəti fəaliyyət göstərir
    Фото
    Nearly 65 Estonian companies operate in Azerbaijan

    Последние новости

    13:12

    Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИС

    Бизнес
    13:12

    Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм потолка цен на нефть из РФ

    Другие страны
    13:04

    Казахстан может построить НПЗ на берегу Каспия

    Энергетика
    13:03

    Завтра в Баку ожидается до 23 градусов тепла

    Экология
    13:02

    Тарык Акын: Исламские финансовые инструменты могут применяться в восстановлении Карабаха

    Финансы
    12:54

    Юнус Абдулов: Азербайджан готов к внедрению исламского банкинга

    Финансы
    12:47

    При Ассоциации банков Азербайджана создается Шариатский совет

    Финансы
    12:46
    Фото

    Путешественники из восьми стран прибыли в Физули

    Карабах
    12:44
    Фото

    Azerconnect Group приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме

    ИКТ
    Лента новостей