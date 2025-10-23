Минэкономики: В Азербайджане зарегистрированы 65 эстонских компаний
Бизнес
- 23 октября, 2025
- 12:13
В Азербайджане зарегистрированы около 65 компаний с участием эстонского капитала, работающие в сферах промышленности, транспорта, строительства, торговли и услуг.
Как сообщили Report со ссылкой на Минэкономики, об этом заявил глава ведомства Микаил Джаббаров на встрече с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной в Баку.
По его словам, торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Эстонией активно развивается - за девять месяцев 2025 года товарооборот между странами вырос более чем в два раза.
Стороны также обсудили перспективы партнерства в сферах энергетики, включая возобновляемые источники, транспорта, ИКТ, фармацевтики, а также участие эстонских компаний в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.
