Минэкономики: Азербайджан считает приоритетом рост производства экспортно-ориентированной продукции

В настоящее время одним из основных приоритетов в Азербайджане является увеличение производства импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на совместном заседании профильных комитетов Милли Меджлиса.

По его словам, в условиях продолжающейся геополитической напряженности обеспечение продовольственной безопасности, увеличение производства импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции остаются основными приоритетами.

"За 9 месяцев 2025 года 29% ненефтяного экспорта составила первичная сельскохозяйственная продукция, 11% - переработанная сельскохозяйственная продукция. В 2025 году из государственной инвестиционной программы на сельское хозяйство было выделено 124 млн манатов. В госбюджете на 2026 год расходы на сельское хозяйство увеличены примерно на 5% по сравнению с 2025 годом и составят 1,2 млрд манатов", - сказал он.