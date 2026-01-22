Микаил Джаббаров встретился с представителем компании Coca-Cola в Швейцарии
Бизнес
- 22 января, 2026
- 20:46
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с главным вице-президентом компании Coca-Cola по глобальной политике и устойчивому развитию Майклом Гольцманом.
Как сообщает Report, об этом министр М.Джаббаров написал на своей странице в соцсети.
"Мы обсудили проекты, реализуемые компанией в Азербайджане, инвестиционные планы, устойчивое развитие, инициативы по формированию эффективной инфраструктуры и перспективы стимулирования конкурентоспособного производства", - отмечено в публикации.
Последние новости
21:38
Зеленский: Трамп ведет диалог с Путиным на равных и может остановить войнуДругие страны
21:24
Стоимость серебра обновила исторический максимумФинансы
21:09
Шекеринска: Южный Кавказ представляет ключевую значимость для НАТОВнешняя политика
21:08
Видео
Президент поделился видеороликом с церемонии подписания "Устава Совета мира"Внешняя политика
20:59
Шейнбаум: Мексика заинтересована в сохранении торгового соглашения с Канадой и СШАДругие страны
20:46
Микаил Джаббаров встретился с представителем компании Coca-Cola в ШвейцарииБизнес
20:42
Зеленский раскрыл состав украинской делегации на переговорах в ОАЭ - ОБНОВЛЕНОДругие страны
20:31
Эми Карлон: США гордятся участием в парафировании мирного соглашения между Баку и ЕреваномВнешняя политика
20:14
Видео