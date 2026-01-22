Микаил Джаббаров встретился с представителем компании Coca-Cola в Швейцарии

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с главным вице-президентом компании Coca-Cola по глобальной политике и устойчивому развитию Майклом Гольцманом.

Как сообщает Report, об этом министр М.Джаббаров написал на своей странице в соцсети.

"Мы обсудили проекты, реализуемые компанией в Азербайджане, инвестиционные планы, устойчивое развитие, инициативы по формированию эффективной инфраструктуры и перспективы стимулирования конкурентоспособного производства", - отмечено в публикации.