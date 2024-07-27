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Микаил Джаббаров встретился с предпринимателями в Гяндже

Микаил Джаббаров встретился с предпринимателями в Гяндже Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с предпринимателями, ведущими деятельность в городе Гяндже и прилегающих районах.
Бизнес
27 июля 2024 г. 12:54
Микаил Джаббаров встретился с предпринимателями в Гяндже

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с предпринимателями, ведущими деятельность в городе Гяндже и прилегающих районах.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети "X".

"Состоялась продуктивная встреча с представителями предприятий, ведущих деятельность в ненефтяной промышленности в Гяндже и прилегающих районах. Мы обсудили с предпринимателями вопросы продолжения развития ненефтяной промышленности, увеличения производства и экспорта, ответили на вопросы и выслушали предложения", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov Gəncədə sahibkarlarla görüşüb

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