Микаил Джаббаров встретился с предпринимателями в Гяндже

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с предпринимателями, ведущими деятельность в городе Гяндже и прилегающих районах.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с предпринимателями, ведущими деятельность в городе Гяндже и прилегающих районах.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети "X".

"Состоялась продуктивная встреча с представителями предприятий, ведущих деятельность в ненефтяной промышленности в Гяндже и прилегающих районах. Мы обсудили с предпринимателями вопросы продолжения развития ненефтяной промышленности, увеличения производства и экспорта, ответили на вопросы и выслушали предложения", - говорится в публикации.