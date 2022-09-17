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Микаил Джаббаров встретился с генсеком Организации тюркских государств

Микаил Джаббаров встретился с генсеком Организации тюркских государств Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.
Бизнес
17 сентября 2022 г. 17:31
Микаил Джаббаров встретился с генсеком Организации тюркских государств

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Министр экономики подчеркнул успешное сотрудничество тюркоязычных государств, важность дальнейшего укрепления партнерства и экономических связей в направлении поддержки национальной и региональной экономик. Было отмечено, что создание Тюркского инвестиционного фонда и Тюркского торгового дома, упрощение торговых процедур, цифровая экономика, формирование платформы сотрудничества между свободными экономическими и промышленными зонами стран являются важными инициативами для расширения связей.

Багдад Амреев подчеркнул взаимные дружественные и братские отношения государств-членов организации, динамичное развитие связей, высказал мнение о новых направлениях.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Minister of Economy meets with OTS Secretary General
Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb

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