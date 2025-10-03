Микаил Джаббаров: В Азербайджане наблюдается повышение конкурентоспособности

В Азербайджане наблюдается технологическая модернизация экономики и повышение конкурентоспособности.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на II Национальном форуме конкуренции в Баку.

По его словам, в результате этого формируются благоприятные условия как для местных, так и для иностранных инвесторов, а растущий интерес к азербайджанской экономике открывает новые возможности для регионального развития.

"Движущей силой рыночной экономики является конкуренция. Когда мы смотрим на экономику через нашу призму, мы видим, что спрос и предложение формируются правильно только при наличии конкуренции. Инновации и производительность возможны только в условиях здоровой конкуренции", - отметил Джаббаров.

По словам министра, в экономическом развитии страны важную роль играет усиление конкурентоспособности, применение технологий и рост международного авторитета.

"Предпринятые нами шаги в направлении международного сотрудничества также расширяют экономические перспективы. Соглашения, подписанные 8 августа этого года в США, и вытекающие из них процессы еще больше повышают экономическую привлекательность Азербайджана и имеют важное значение для региона", - добавил он.