Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Микаил Джаббаров: Завод по производству безалкогольной продукции в Габале снизит зависимость от импорта

    Бизнес
    • 29 января, 2026
    • 15:19
    Микаил Джаббаров: Завод по производству безалкогольной продукции в Габале снизит зависимость от импорта

    Строительство завода по производству алкогольных и безалкогольных напитков в Габале позволит снизить зависимость от импорта.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети X.

    Он отметил, что в ходе встречи с основателем компании Gabala Beverage Company Сезаром Чечелли были обсуждены вопросы сотрудничества с компанией и бизнес-инициативы.

    "Мы подчеркнули важность привлечения инвестиций в регионы, проведенную работу по строительству завода по производству алкогольных и безалкогольных напитков в Габале, а также перспективность проекта с точки зрения создания рабочих мест, выпуска конкурентоспособной продукции и сокращения зависимости от импорта", - написал Джаббаров.

    Микаил Джаббаров Gabala Beverage Company завод по производству напитков
    Mikayıl Cabbarov: "Qəbələdə tikiləcək zavod idxaldan asılılığı azaldacaq"
    Minister: Gabala Beverage Company will help reduce dependence on imports
    Ты - Король

    Последние новости

    16:42

    АПБА предупредило бизнес о случаях обмана в сфере дезинфекции

    Внутренняя политика
    16:42

    ЕК зарегистрировала инициативу по отказу от импорта из РФ и Беларуси

    Другие страны
    16:37

    Начались торги по продаже аэропорта "Домодедово"

    Инфраструктура
    16:30

    ЕС предоставит Украине и Молдове срочную гумпомощь в 153 млн евро

    Другие страны
    16:30

    В Грузии раскрыта незаконная схема уклонения от военной службы, задержан 21 человек

    В регионе
    16:28

    Кабмин внес изменения в постановление по бланкам строгой отчетности

    Финансы
    16:26

    На трассе Зыхский круг - аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:25

    На Тбилисском проспекте в Баку появятся "карманные" полосы для левого поворота

    Инфраструктура
    16:16

    В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского сухогруза - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    Лента новостей