Микаил Джаббаров: Завод по производству безалкогольной продукции в Габале снизит зависимость от импорта
- 29 января, 2026
- 15:19
Строительство завода по производству алкогольных и безалкогольных напитков в Габале позволит снизить зависимость от импорта.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети X.
Он отметил, что в ходе встречи с основателем компании Gabala Beverage Company Сезаром Чечелли были обсуждены вопросы сотрудничества с компанией и бизнес-инициативы.
"Мы подчеркнули важность привлечения инвестиций в регионы, проведенную работу по строительству завода по производству алкогольных и безалкогольных напитков в Габале, а также перспективность проекта с точки зрения создания рабочих мест, выпуска конкурентоспособной продукции и сокращения зависимости от импорта", - написал Джаббаров.
During the meeting with Tsezar Chocheli, Founder of the "Gabala Beverage Company", we exchanged views on cooperation with the company and its #business initiatives.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) January 29, 2026
We highlighted the importance of attracting #investment-s to the regions, discussed ongoing work on the… pic.twitter.com/SDd6YnaJK3