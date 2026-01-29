Микаил Джаббаров: Завод по производству безалкогольной продукции в Габале снизит зависимость от импорта

Строительство завода по производству алкогольных и безалкогольных напитков в Габале позволит снизить зависимость от импорта.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети X.

Он отметил, что в ходе встречи с основателем компании Gabala Beverage Company Сезаром Чечелли были обсуждены вопросы сотрудничества с компанией и бизнес-инициативы.

"Мы подчеркнули важность привлечения инвестиций в регионы, проведенную работу по строительству завода по производству алкогольных и безалкогольных напитков в Габале, а также перспективность проекта с точки зрения создания рабочих мест, выпуска конкурентоспособной продукции и сокращения зависимости от импорта", - написал Джаббаров.