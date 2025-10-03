Микаил Джаббаров: Совмещение функций регулятора и участника рынка создает системные риски

В Азербайджане в ряде случаев регулирующие органы, совмещая функции надзора с участием на рынке, могут создавать противоречие принципам конкуренции и порождать системные риски.

Как сообщает "Report", об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на II Национальном форуме конкуренции, проходящем в Баку.

По словам министра, регулирование конкурентной политики в Азербайджане служит интересам не только государственных органов, но и общества в целом:

"Важно, чтобы этот вопрос воспринимался как экосистема и отраслевыми организациями и каждым из нас - гражданами и экономическими участниками. Поэтому наше экономическое поведение должно формироваться в соответствии с этими принципами".

Джаббаров добавил, что в некоторых случаях подходы отраслевых организаций к конкурентной политике могут быть более приоритетными, и это связано с их профессионализмом:

"Это естественно и так должно быть. Однако опасность заключается в том, что если отраслевая организация одновременно выполняет функции как регулятора, так и участника рынка, это может создать системные риски".