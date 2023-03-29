Микаил Джаббаров: Открытие посольства в Израиле внесет важный вклад в укрепление наших связей
Микаил Джаббаров: Открытие посольства в Израиле внесет важный вклад в укрепление наших связей"Начало деятельности посольства Азербайджана в Израиле внесет важный вклад в укрепление связей между двумя странами".
"Начало деятельности посольства Азербайджана в Израиле внесет важный вклад в укрепление связей между двумя странами".
Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров.
"Азербайджано-израильские отношения, построенные на таких прочных основах, как дружба и взаимное доверие, обогащаются совместными инициативами", - отметил министр.
Dostluq və qarşılıqlı etimad kimi möhkəm təməllər üzərində qurulmuş #Azərbaycan-#İsrail münasibətləri birgə təşəbbüslərlə daha da zənginləşir. Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin fəaliyyətə başlaması ölkələrimiz arasında əlaqələrin gücləndirilməsinə mühüm töhfələr verəcək.