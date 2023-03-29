Микаил Джаббаров: Открытие посольства в Израиле внесет важный вклад в укрепление наших связей

Микаил Джаббаров: Открытие посольства в Израиле внесет важный вклад в укрепление наших связей

"Начало деятельности посольства Азербайджана в Израиле внесет важный вклад в укрепление связей между двумя странами".

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"Начало деятельности посольства Азербайджана в Израиле внесет важный вклад в укрепление связей между двумя странами". Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров. "Азербайджано-израильские отношения, построенные на таких прочных основах, как дружба и взаимное доверие, обогащаются совместными инициативами", - отметил министр.

Dostluq və qarşılıqlı etimad kimi möhkəm təməllər üzərində qurulmuş #Azərbaycan - #İsrail münasibətləri birgə təşəbbüslərlə daha da zənginləşir. Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin fəaliyyətə başlaması ölkələrimiz arasında əlaqələrin gücləndirilməsinə mühüm töhfələr verəcək. — Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) March 29, 2023 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: ‘Opening of Azerbaijani embassy in Israel will make contributions to relations’