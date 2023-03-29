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Микаил Джаббаров: Открытие посольства в Израиле внесет важный вклад в укрепление наших связей

Микаил Джаббаров: Открытие посольства в Израиле внесет важный вклад в укрепление наших связей "Начало деятельности посольства Азербайджана в Израиле внесет важный вклад в укрепление связей между двумя странами".
Бизнес
29 марта 2023 г. 19:30
Микаил Джаббаров: Открытие посольства в Израиле внесет важный вклад в укрепление наших связей

"Начало деятельности посольства Азербайджана в Израиле внесет важный вклад в укрепление связей между двумя странами".

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров.

"Азербайджано-израильские отношения, построенные на таких прочных основах, как дружба и взаимное доверие, обогащаются совместными инициативами", - отметил министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: ‘Opening of Azerbaijani embassy in Israel will make contributions to relations’ 
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "İsraildə səfirliyin açılışı əlaqələrimizin gücləndirilməsinə mühüm töhfələr verəcək"

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