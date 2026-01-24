Микаил Джаббаров: Инклюзивная образовательная экосистема - основа экономической модели
Бизнес
- 24 января, 2026
- 10:13
Роль и активное участие молодежи в развитии образования имеют решающее значение для прогресса страны.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети X по случаю Международного дня образования.
"Не случайно Международный день образования 2026 года будет посвящен этой теме. Инклюзивная образовательная экосистема является основным фундаментом для построения экономической модели, основанной на знаниях. Увеличение вклада молодого поколения в этот процесс имеет стратегическое значение".
Последние новости
10:23
В Хырдалане из магазина украли товаров на 7 тыс. манатовПроисшествия
10:20
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств (01.01.2026)Финансы
10:13
Микаил Джаббаров: Инклюзивная образовательная экосистема - основа экономической моделиБизнес
10:01
В результате массированной атаки РФ на Харьков пострадали 19 человекДругие страны
10:00
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.01.2026)Финансы
09:34
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2026)Финансы
09:33
Автомобиль врезался во въезд аэропорта Детройта, пострадали 6 человекДругие страны
09:20
Грузия втрое увеличила доход от экспорта маргарина в АзербайджанБизнес
09:19
Фото