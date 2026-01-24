Микаил Джаббаров: Инклюзивная образовательная экосистема - основа экономической модели

Роль и активное участие молодежи в развитии образования имеют решающее значение для прогресса страны.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети X по случаю Международного дня образования.

"Не случайно Международный день образования 2026 года будет посвящен этой теме. Инклюзивная образовательная экосистема является основным фундаментом для построения экономической модели, основанной на знаниях. Увеличение вклада молодого поколения в этот процесс имеет стратегическое значение".