    Микаил Джаббаров и президент ИБР обсудили стратегическое партнерство

    Бизнес
    • 05 мая, 2026
    • 14:19
    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммед Аль-Джасир на встрече в Баку обсудили вопросы стратегического партнерства.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, на встрече стороны особое внимание уделили ходу подготовки к предстоящим ежегодным заседаниям Группы IsDB (пройдут 16-19 июня 2026 года в Баку - ред.), а также портфелю активных проектов ИБР в Азербайджане.

    В частности, обсуждалась реализация одного крупнейших проектов банка в Азербайджане - реконструкции Карабахского ирригационного канала стоимостью $436,37 млн.

    Кроме этого, стороны также достигли договоренности по "Стратегии партнерства со странами-членами на 2027–2031 годы", которая представляет собой ориентированную на будущее дорожную карту расширения сотрудничества в сферах зеленой инфраструктуры, экономической диверсификации и исламского финансирования.

    Микаил Джаббаров Мухаммед Сулейман Аль-Джасир Исламский банк развития
    Azərbaycan və IsDB strateji tərəfdaşlıq məsələlərini müzakirə edib
    Azerbaijan, IsDB discuss strategic partnership

