Микаил Джаббаров и президент ИБР обсудили стратегическое партнерство

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммед Аль-Джасир на встрече в Баку обсудили вопросы стратегического партнерства.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, на встрече стороны особое внимание уделили ходу подготовки к предстоящим ежегодным заседаниям Группы IsDB (пройдут 16-19 июня 2026 года в Баку - ред.), а также портфелю активных проектов ИБР в Азербайджане.

В частности, обсуждалась реализация одного крупнейших проектов банка в Азербайджане - реконструкции Карабахского ирригационного канала стоимостью $436,37 млн.

Кроме этого, стороны также достигли договоренности по "Стратегии партнерства со странами-членами на 2027–2031 годы", которая представляет собой ориентированную на будущее дорожную карту расширения сотрудничества в сферах зеленой инфраструктуры, экономической диверсификации и исламского финансирования.