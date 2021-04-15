Микаил Джаббаров: Азербайджано-турецкие отношения достигли пика

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с завершившим дипломатическую деятельность в Азербайджане послом Турции Эрканом Озоралом.

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с завершившим дипломатическую деятельность в Азербайджане послом Турции Эрканом Озоралом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Министр подчеркнул плодотворную деятельность посла в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей работе. Он подчеркнул, что азербайджано-турецкие отношения развиваются по восходящей линии и на сегодняшний день достигли своего пика: "Сильная политическая и моральная поддержка Турции Азербайджану во время 44-дневной Отечественной войны является ярким примером того, что наши страны постоянно находятся рядом друг с другом. Политическая воля глав государств, дружественные и братские отношения играют важную роль в развитии сотрудничества".

Говоря о развитии экономико-торговых отношений между двумя странами, М.Джаббаров отметил, что Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Соглашение о преференциальной торговле, подписанное между правительствами Азербайджана и Турции, будет способствовать расширению двусторонних торговых связей. Растет число турецких компаний, работающих в Азербайджане, осуществляется успешное инвестиционное сотрудничество. Турция занимает 1-е место среди стран, инвестирующих в ненефтяной сектор Азербайджана.

Министр отметил широкие возможности участия турецких компаний в восстановлении освобожденных территорий, осуществлении строительных работ.