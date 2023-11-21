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Министр: Азербайджан увеличил торговый оборот со странами SPECA

Министр: Азербайджан увеличил торговый оборот со странами SPECA В 2022 году Азербайджан увеличил стоимость торгового оборота со странами, входящими в специальную программу ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA), по сравнению с 2021 годом в 3,6 раза - до 1,3 млрд долларов США, а в январе-октябре этого года это
Бизнес
21 ноября 2023 г. 11:12
Министр: Азербайджан увеличил торговый оборот со странами SPECA

В 2022 году Азербайджан увеличил стоимость торгового оборота со странами, входящими в специальную программу ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA), по сравнению с 2021 годом в 3,6 раза - до 1,3 млрд долларов США, а в январе-октябре этого года этот показатель составил 1,2 млрд долларов США, что на 16% больше, чем год назад.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на экономическом форуме на тему "Превращение региона SPECA в глобальный коммуникационный хаб" в рамках Недели SPECA в Баку.

Министр подчеркнул, что Азербайджан имеет прочные дружеские и экономические связи со странами SPECA.

По его словам, SPECA фокусируется на продвижении регионального сотрудничества: "Азербайджан служит торговым хабом между Востоком и Западом для других стран SPECA. Мы ориентируемся на трансграничное сотрудничество", - отметил он.

М.Джаббаров отметил, что страны SPECA активно действуют на освобожденных от оккупации территориях: "Узбекистан построил на этих территориях школу. Мы также высоко ценим деятельность других стран".

SPECA была основана в 1998 году. Государствами-членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. Целью программы является развитие сотрудничества между государствами-членами и поддержка интеграции в мировую экономику. В этом году Азербайджан председательствует в SPECA.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan increases trade turnover with SPECA countries
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan SPECA ölkələri ilə ticarət dövriyyəsini artırıb"

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