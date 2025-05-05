Михаил Мятликов: Азербайджан стал седьмым по значимости экспортным партнером Беларуси

По итогам прошлого года Азербайджан стал седьмым по значимости экспортным партнером Беларуси.

По итогам прошлого года Азербайджан стал седьмым по значимости экспортным партнером Беларуси.

Как передает Report, об этом заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БТПП) Михаил Мятликов в ходе проходящего в Баку азербайджано-белорусского бизнес-форума.

"Двусторонний товарооборот по итогам 2024 года, согласно нашим данным, увеличился на 46%: экспорт из Беларуси вырос на 44%, а импорт в нашу страну - на 73%. Доля Азербайджана в общем объеме товарооборота также увеличилась примерно на четверть.

За прошедший год Азербайджан поднялся с 13-го на 11-е место по объему торговли и стал седьмым по значимости партнером Беларуси по экспорту", - сказал он.

Особенно заметно, по словам М. Мятликова, выросли поставки белорусской мясной и молочной продукции, нефтепродуктов и лесоматериалов: "Это наглядно демонстрирует, что бизнес наших стран продолжает активно искать и осваивать новые ниши на рынках друг друга".

БТПП сообщил, что с 13 по 16 мая в Баку побывает большая делегация в составе около 20 предприятий, которая примет участи в работе выставки CaspianAgro и InterFood. Они представят новинки своей продукции.

М. Мятликов также пригласил азербайджанскую делегацию посетить агропромышленную выставку "Белагро", которая пройдет с 3 по 7 июня в новом, только что построенном Международном выставочном центре.

"Кроме того, хотелось бы пригласить азербайджанские промышленные компании принять участие в Международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в Минске с 29 сентября по 2 октября - также на площадке нового Международного выставочного центра", - добавил он.