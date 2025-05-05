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Михаил Мятликов: Азербайджан стал седьмым по значимости экспортным партнером Беларуси

Михаил Мятликов: Азербайджан стал седьмым по значимости экспортным партнером Беларуси По итогам прошлого года Азербайджан стал седьмым по значимости экспортным партнером Беларуси.
Бизнес
5 мая 2025 г. 16:53
Михаил Мятликов: Азербайджан стал седьмым по значимости экспортным партнером Беларуси

По итогам прошлого года Азербайджан стал седьмым по значимости экспортным партнером Беларуси.

Как передает Report, об этом заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БТПП) Михаил Мятликов в ходе проходящего в Баку азербайджано-белорусского бизнес-форума.

"Двусторонний товарооборот по итогам 2024 года, согласно нашим данным, увеличился на 46%: экспорт из Беларуси вырос на 44%, а импорт в нашу страну - на 73%. Доля Азербайджана в общем объеме товарооборота также увеличилась примерно на четверть.

За прошедший год Азербайджан поднялся с 13-го на 11-е место по объему торговли и стал седьмым по значимости партнером Беларуси по экспорту", - сказал он.

Особенно заметно, по словам М. Мятликова, выросли поставки белорусской мясной и молочной продукции, нефтепродуктов и лесоматериалов: "Это наглядно демонстрирует, что бизнес наших стран продолжает активно искать и осваивать новые ниши на рынках друг друга".

БТПП сообщил, что с 13 по 16 мая в Баку побывает большая делегация в составе около 20 предприятий, которая примет участи в работе выставки CaspianAgro и InterFood. Они представят новинки своей продукции.

М. Мятликов также пригласил азербайджанскую делегацию посетить агропромышленную выставку "Белагро",  которая пройдет с 3 по 7 июня в новом, только что построенном Международном выставочном центре.

"Кроме того, хотелось бы пригласить азербайджанские промышленные компании принять участие в Международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в Минске с 29 сентября по 2 октября - также на площадке нового Международного выставочного центра", - добавил он.

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