Michael Kors и Jimmy Choo откажутся от производства одежды из натурального меха

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Модный дом Michael Kors и подконтрольный ему Jimmy Choo прекратят использовать натуральный мех в производстве одежды и аксессуаров к концу 2018 года, следует из сообщения компании.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор Michael Kors Holdings Джон Айдол.

«Наша компания больше не будет использовать животный мех в коллекциях Michael Kors и Jimmy Choo», — сказал Джон Айдол.

В свою очередь дизайнер Майкл Корс отметил, что отказ от натурального меха станет возможным благодаря технологическому прогрессу, что позволит произвести люксовый мех из синтетических материалов.

«Мы продемонстрируем новую технологию в ходе нашего предстоящего показа в феврале», — добавил Корс.

В октябре подобное решение принял модный дом Gucci, который также решил отказаться от натурального меха с 2018 года. Ранее о переходе на синтетический мех заявили и в Armani.