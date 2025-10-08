Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Мерей Мукажан: 12-й саммит Совета глав государств ОТГ - значимое событие

    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 14:34
    Мерей Мукажан: 12-й саммит Совета глав государств ОТГ - значимое событие

    12-й саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале является значимым событием с точки зрения дальнейшей интеграции тюркских государств.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан на панельной дискуссии во второй день II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку.

    Он отметил, что главным итогом саммита стало подписание Габалинской декларации и других важных документов.

    Мукаджан подчеркнул, что регион богат исламским наследием, историческими городами и многовековыми традициями гостеприимства, что делает халяльный туризм естественной и прочной сферой сотрудничества между странами-членами и государствами-наблюдателями.

