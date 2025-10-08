Мерей Мукажан: 12-й саммит Совета глав государств ОТГ - значимое событие
08 октября, 2025
- 14:34
12-й саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале является значимым событием с точки зрения дальнейшей интеграции тюркских государств.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан на панельной дискуссии во второй день II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку.
Он отметил, что главным итогом саммита стало подписание Габалинской декларации и других важных документов.
Мукаджан подчеркнул, что регион богат исламским наследием, историческими городами и многовековыми традициями гостеприимства, что делает халяльный туризм естественной и прочной сферой сотрудничества между странами-членами и государствами-наблюдателями.
