Мерей Мукажан: 12-й саммит Совета глав государств ОТГ - значимое событие

12-й саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале является значимым событием с точки зрения дальнейшей интеграции тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан на панельной дискуссии во второй день II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку.

Он отметил, что главным итогом саммита стало подписание Габалинской декларации и других важных документов.

Мукаджан подчеркнул, что регион богат исламским наследием, историческими городами и многовековыми традициями гостеприимства, что делает халяльный туризм естественной и прочной сферой сотрудничества между странами-членами и государствами-наблюдателями.