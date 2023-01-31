Мамед Аббасбейли: В Азербайджане ужесточат финансовые санкции и штрафы

С принятием Кодекса конкуренции финансовые санкции и штрафы за нарушения законодательства ужесточатся.

С принятием Кодекса конкуренции финансовые санкции и штрафы за нарушения законодательства ужесточатся.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что целью введения финансовых санкций не является привлечение средств в государственный бюджет: "Этот шаг скорее направлен на предотвращение повторения нарушений в будущем. Если сумма штрафа не будет превышать прибыль, полученную субъектом предпринимательства в результате нарушения, он вновь повторит подобное деяние".

M.Аббасбейли добавил, что Кодекс конкуренции был представлен правительству: "В настоящее время документ находится на рассмотрении в Администрации президента и, как ожидается, в ближайшее время будет представлен в Милли Меджлис".