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Мамед Аббасбейли: В Азербайджане ужесточат финансовые санкции и штрафы

Мамед Аббасбейли: В Азербайджане ужесточат финансовые санкции и штрафы С принятием Кодекса конкуренции финансовые санкции и штрафы за нарушения законодательства ужесточатся.
Бизнес
31 января 2023 г. 13:55
Мамед Аббасбейли: В Азербайджане ужесточат финансовые санкции и штрафы

С принятием Кодекса конкуренции финансовые санкции и штрафы за нарушения законодательства ужесточатся.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что целью введения финансовых санкций не является привлечение средств в государственный бюджет: "Этот шаг скорее направлен на предотвращение повторения нарушений в будущем. Если сумма штрафа не будет превышать прибыль, полученную субъектом предпринимательства в результате нарушения, он вновь повторит подобное деяние".

M.Аббасбейли добавил, что Кодекс конкуренции был представлен правительству: "В настоящее время документ находится на рассмотрении в Администрации президента и, как ожидается, в ближайшее время будет представлен в Милли Меджлис".

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Версия на английском языке Mammad Abbasbayli: Azerbaijan will tighten financial sanctions and fines
Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: "Azərbaycanda maliyyə sanksiyaları və cərimələr sərtləşəcək"

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