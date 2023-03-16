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Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии

Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики усилила деятельность в связи с решениями в сфере цифровизации.
Бизнес
16 марта 2023 г. 13:08
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики усилила деятельность по усовершенствованию цифровых решений.

Как передает Report, об этом начальник Госслужбы Мамед Аббасбейли сказал на мероприятии на тему "İSO 37001: Система антикоррупционного управления 2016".

М.Аббасбейли отметил, что завершается работа над подготовкой портала конкурентоспособности и одновременно началась работа над разработкой портала качества.

Глава Госслужбы также затронул методы борьбы с коррупцией: "Борьба с коррупцией - инструмент для устойчивого развития. Важно сформировать конкурентную среду. Одним из важнейших методов борьбы с коррупцией является формирование открытой, прозрачной и конкурентной среды. Борьба с коррупцией должна быть не ситуативной, а систематической".

М.Аббасбейли добавил, что утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии.

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Версия на английском языке Mammad Abbasbayli: ‘We strengthened our activities on increasing digitization solutions’
Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: "Rəqəmsallaşma həllərinin artırılması üzərində fəaliyyətimizi gücləndirmişik"

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