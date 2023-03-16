Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики усилила деятельность в связи с решениями в сфере цифровизации.

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики усилила деятельность по усовершенствованию цифровых решений.

Как передает Report, об этом начальник Госслужбы Мамед Аббасбейли сказал на мероприятии на тему "İSO 37001: Система антикоррупционного управления 2016".

М.Аббасбейли отметил, что завершается работа над подготовкой портала конкурентоспособности и одновременно началась работа над разработкой портала качества.

Глава Госслужбы также затронул методы борьбы с коррупцией: "Борьба с коррупцией - инструмент для устойчивого развития. Важно сформировать конкурентную среду. Одним из важнейших методов борьбы с коррупцией является формирование открытой, прозрачной и конкурентной среды. Борьба с коррупцией должна быть не ситуативной, а систематической".

М.Аббасбейли добавил, что утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии.