Мамед Аббасбейли: Применение госстандартов в Азербайджане увеличилось в 6 раз

В 2023 году использование государственных стандартов в Азербайджане выросло в 6 раз по сравнению с 2020 годом.

В 2023 году использование государственных стандартов в Азербайджане выросло в 6 раз по сравнению с 2020 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на своей странице в социальной сети "X".

По его словам, в последние годы расширилось применение стандартов в различных секторах экономики страны.

"Расширение применения стандартов в стране создает широкие возможности для организации производства продукции и услуг в соответствии с современными требованиями, внедрения инновационных технологий в хозяйственную деятельность, охраны жизни и здоровья людей, а также повышения качества продукции и услуг", - отметил М. Аббасбейли.