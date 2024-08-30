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Мамед Аббасбейли: Применение госстандартов в Азербайджане увеличилось в 6 раз

Мамед Аббасбейли: Применение госстандартов в Азербайджане увеличилось в 6 раз В 2023 году использование государственных стандартов в Азербайджане выросло в 6 раз по сравнению с 2020 годом.
Бизнес
30 августа 2024 г. 17:38
Мамед Аббасбейли: Применение госстандартов в Азербайджане увеличилось в 6 раз

В 2023 году использование государственных стандартов в Азербайджане выросло в 6 раз по сравнению с 2020 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на своей странице в социальной сети "X".

По его словам, в последние годы расширилось применение стандартов в различных секторах экономики страны.

"Расширение применения стандартов в стране создает широкие возможности для организации производства продукции и услуг в соответствии с современными требованиями, внедрения инновационных технологий в хозяйственную деятельность, охраны жизни и здоровья людей, а также повышения качества продукции и услуг", - отметил М. Аббасбейли.

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Версия на английском языке Application of state standards in Azerbaijan up sixfold
Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: "Azərbaycanda dövlət standartlarının tətbiqi 6 dəfə artıb"

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