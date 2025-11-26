Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Кюрдамирский молокоперерабатывающий завод сокращает уставный капитал на 10%

    Бизнес
    • 26 ноября, 2025
    • 10:29
    Кюрдамирский молокоперерабатывающий завод сокращает уставный капитал на 10%

    Кюрдамирский молокоперерабатывающий завод объявил о сокращении уставного капитала на 1 млн 503 тыс. 520 манатов (10%) - с 15 млн манатов до 13 млн 496 тыс. 480 манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

    Кредиторы могут подать свои требования в течение одного месяца по адресу: город Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 132.

    Кюрдамирский молокоперерабатывающий завод основан в 2010 году и является ведущим производителем молока и молочной продукции в стране.

    "Kürdəmir Süd Emalı Zavodu" nizamnamə kapitalını 10 % azaldır

