Кюрдамирский молокоперерабатывающий завод сокращает уставный капитал на 10%

Кюрдамирский молокоперерабатывающий завод объявил о сокращении уставного капитала на 1 млн 503 тыс. 520 манатов (10%) - с 15 млн манатов до 13 млн 496 тыс. 480 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

Кредиторы могут подать свои требования в течение одного месяца по адресу: город Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 132.

Кюрдамирский молокоперерабатывающий завод основан в 2010 году и является ведущим производителем молока и молочной продукции в стране.