    "Kürdəmir Süd Emalı Zavodu" nizamnamə kapitalını 10 % azaldır

    Biznes
    • 26 noyabr, 2025
    • 09:56
    Kürdəmir Süd Emalı Zavodu nizamnamə kapitalını 10 % azaldır

    "Azərsun Holdinq" MMC-yə məxsus"Kürdəmir Süd Emalı Zavodu" MMC nizamnamə kapitalını 1 503 520 manat və yaxud 10 % azaldaraq 15 000 000 manatdan 13 496 480 manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kreditorlar tələblərini bir ay ərzində Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 132 ünvanına bildirə bilərlər.

    "Kürdəmir Süd Emalı Zavodu" 2010-cu ildə yaradılıb, ölkənin aparıcı süd və süd məhsulları istehsalçısıdır.

    Kürdəmir Süd Emalı Zavodu nizamnamə kapitalı Dövlət Vergi Xidməti
