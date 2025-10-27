Кыргызстан и Азербайджан планируют провести заседание межправкомиссии в декабре

Заседание Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном планируется провести в декабре текущего года в Баку.

Как передает Report со ссылкой на Министерство экономики и коммерции Кыргызстана, вопрос обсуждался на прошлой неделе на встрече министров экономики двух стран Бакыта Сыдыкова и Микаила Джаббарова в Баку.

"В ходе переговоров стороны обсудили деятельность Азербайджано-кыргызского фонда развития и Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, шестое заседание которой планируется провести в декабре текущего года в Баку", - сообщили в ведомство.

Министры также отметили положительную динамику и поступательное развитие торгово-экономических связей между двумя странами. Была подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер по увеличению объемов взаимной торговли, которая, по данным кыргызской статистики, составляет $7,7 млн.

Министр экономики и коммерции Кыргызстана выразил заинтересованность в расширении транспортно-логистического сотрудничества и эффективном использовании транзитного потенциала двух государств.

Отметим, что пятое заседание Межправкомиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству состоялось в Кыргызстане в июле 2023 года.