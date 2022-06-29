Крупный азербайджанский холдинг хочет расширить свою деятельность в Грузии

ООО Azersun Holding хочет расширить свою деятельность в Грузии.

ООО Azersun Holding хочет расширить свою деятельность в Грузии.

Как сообщает Report, об этом на азербайджано-грузинском бизнес-форуме в Баку заявил генеральный директор ООО Azersun Holding Саваш Узан.

"Мы работаем в Азербайджане с 1991 года, а в Грузии - с 1993 года. Мы занимаемся в соседней стране как коммерческой, так и промышленной деятельностью. В ближайшие годы предусматривается здесь деятельность в сфере логистики, уже создали инфраструктуру для этого. В этом году исполняется 30 лет дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией. За этот период между двумя странами были осуществлены крупные инвестиционные, логистические проекты. Мы стараемся быть частью этого процесса", - отметил он.