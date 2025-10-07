KOSGEB: Азербайджан объединяет страны ОИС для развития малого и среднего бизнеса

Азербайджан является платформой для продвижения сотрудничества и обмена знаниями между странами-участницами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Организации по развитию и поддержке малых и средних предприятий Турции (KOSGEB) Ахмет Сердар Ибрагимджиоглу на панельной дискуссии "Содействие сотрудничеству организаций, поддерживающих МСП в рамках Организации исламского сотрудничества: первое заседание Сети МСП ОИС", проходившей в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB).

Он отметил, что благодаря этим мероприятиям организации смогут реализовать устойчивую политику и сделать МСП более устойчивыми и конкурентоспособными на быстро меняющихся глобальных рынках: " Мы оказываем финансовые и консультационные услуги турецким малым и средним предприятиям, исходя из миссии содействия формированию инновационных, конкурентоспособных, ориентированных на трансформацию и глобализацию компаний. Наш стратегический план - формирование компактной, доступной, цифровой и глобальной организации".

Он добавил, что программы поддержки реализуются по четырем основным направлениям: предпринимательство, масштабирование, устойчивость и глобальная конкурентоспособность. "Эти направления соответствуют приоритетам развития МСП на национальном и международном уровнях", - подчеркнул он.