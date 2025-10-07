Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    KOSGEB: Азербайджан объединяет страны ОИС для развития малого и среднего бизнеса

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 13:17
    KOSGEB: Азербайджан объединяет страны ОИС для развития малого и среднего бизнеса

    Азербайджан является платформой для продвижения сотрудничества и обмена знаниями между странами-участницами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Организации по развитию и поддержке малых и средних предприятий Турции (KOSGEB) Ахмет Сердар Ибрагимджиоглу на панельной дискуссии "Содействие сотрудничеству организаций, поддерживающих МСП в рамках Организации исламского сотрудничества: первое заседание Сети МСП ОИС", проходившей в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB).

    Он отметил, что благодаря этим мероприятиям организации смогут реализовать устойчивую политику и сделать МСП более устойчивыми и конкурентоспособными на быстро меняющихся глобальных рынках: " Мы оказываем финансовые и консультационные услуги турецким малым и средним предприятиям, исходя из миссии содействия формированию инновационных, конкурентоспособных, ориентированных на трансформацию и глобализацию компаний. Наш стратегический план - формирование компактной, доступной, цифровой и глобальной организации".

    Он добавил, что программы поддержки реализуются по четырем основным направлениям: предпринимательство, масштабирование, устойчивость и глобальная конкурентоспособность. "Эти направления соответствуют приоритетам развития МСП на национальном и международном уровнях", - подчеркнул он.

    AZHAB KOSGEB Ахмет Сердар Ибрагимджиоглу
    KOSGEB: Azərbaycan İƏT dövlətləri və KOB dəstək təşkilatları üçün əməkdaşlığı təşviq edən platformadır
    KOSGEB: Azerbaijan is platform promoting cooperation between OIC countries

    Последние новости

    13:39

    Президент: Азербайджан реализовал много важных инвестиционных проектов со странами-членами ОТГ

    Внешняя политика
    13:39

    ЦБА работает над новыми правилами по защите прав клиентов

    Финансы
    13:38

    Армен Григорян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российской повестки дня

    В регионе
    13:37

    Ильхам Алиев: Мы работаем над созданием зеленого энергокоридора ЦА-Азербайджан-Турция-Европа

    Внешняя политика
    13:31

    Президент: Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг

    Внешняя политика
    13:29

    Президент: Парафирование мирного соглашения с Арменией превратит Южный Кавказ в пространство мира

    Внешняя политика
    13:28

    Президент: Крайне важно, чтобы тюркские государства выступали как единый центр силы

    Внешняя политика
    13:27
    Видео

    В Нахчыване проведен учебный сбор военнообязанных

    Армия
    13:26

    Ильхам Алиев предложил провести в Азербайджане совместные военные учения государств-членов ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей