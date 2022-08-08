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Компания "Bolt Services AZ" оштрафована за недобросовестную конкуренцию

Компания "Bolt Services AZ" оштрафована за недобросовестную конкуренцию В Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана поступила жалоба от ООО “Delivery Azerbaijan” о недобросовестной конкуренции со стороны ООО “Bolt Services AZ” и вытеснении не
Бизнес
8 августа 2022 г. 15:20
Компания Bolt Services AZ оштрафована за недобросовестную конкуренцию

В Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана поступила жалоба от ООО “Delivery Azerbaijan” о недобросовестной конкуренции со стороны ООО “Bolt Services AZ” и вытеснении незаконными способами с рынка других субъектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, по итогам соответствующего разбирательства были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, в связи с чем на “Bolt Services AZ” завели дело.

При рассмотрении дела установлено, что компания нарушила требования закона “О недобросовестной конкуренции” в отношении других субъектов, действующих на этом же рынке.

Для недопущения в дальнейшем подобных случаев, в отношении “Bolt Services AZ” вынесены обязательные к исполнению указания, на компанию наложены финансовые санкции за недобросовестную конкуренцию.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti “Bolt Services AZ”a qarşı tədbir görüb

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