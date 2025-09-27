Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Коллектив Минэкономики посетил Парк Победы

    Бизнес
    • 27 сентября, 2025
    • 14:37
    Коллектив Министерства экономики в День памяти посетил Парк Победы.

    Как сообщает Report, коллектив министерства с глубоким уважением почтил память шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни за свободу земель.

    К памятнику Победы в парке были возложены венки и букеты цветов.

    Отметим, что, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, 27 сентября объявлено в Азербайджане Днем памяти в честь шехидов, которые героически сражались в Отечественной войне и пожертвовали жизнями за территориальную целостность страны.

