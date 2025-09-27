Коллектив Минэкономики посетил Парк Победы

Коллектив Министерства экономики в День памяти посетил Парк Победы.

Как сообщает Report, коллектив министерства с глубоким уважением почтил память шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни за свободу земель.

К памятнику Победы в парке были возложены венки и букеты цветов.

Отметим, что, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, 27 сентября объявлено в Азербайджане Днем памяти в честь шехидов, которые героически сражались в Отечественной войне и пожертвовали жизнями за территориальную целостность страны.