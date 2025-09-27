İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Biznes
    • 27 sentyabr, 2025
    • 14:29
    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Anım Günündə Zəfər Parkını ziyarət edərək, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib.

    Parkdakı Zəfər abidəsinin önünə əklil və gül dəstələri qoyulub.

    Qeyd edək ki, Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun tarixi Qələbə qazandığı Vətən müharibəsinin başlanmasından beş il ötür. 27 sentyabr - Anım Günü qəhrəman şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsinə dərin ehtiramın rəmzidir.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Mikayıl Cabbarov Zəfər parkı
    Foto
    Коллектив Минэкономики посетил Парк Победы

