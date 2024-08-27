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Количество жалоб в Государственную налоговую службу сократилось на 13%

Количество жалоб в Государственную налоговую службу сократилось на 13% В июле этого года в налоговые органы поступило 42 018 обращений, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бизнес
27 августа 2024 г. 18:32
Количество жалоб в Государственную налоговую службу сократилось на 13%

В июле этого года в налоговые органы поступило 42 018 обращений, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, 96% обращений составили заявления, 3,9% - жалобы, 0,1% - предложения.

Из общего числа обращений 92,1% были рассмотрены в июле, 7,9% находятся в процессе рассмотрения. Из рассмотренных обращений 59,7% нашли свое решение, по 39% даны разъяснения, по остальным приняты решения в соответствии с законом.

Количество фактических жалоб составило 1 402, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

70,8% разрешенных жалоб касались камеральных налоговых проверок, 4% - налоговой задолженности, 3,8% - выплат по социальному страхованию и пр.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaşların Dövlət Vergi Xidmətinə faktiki şikayətlərinin sayı 13 % azalıb

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