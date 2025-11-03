Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Когда сталь оживает: В Баку открылась выставка "Baku Steel Art 2025"

    • 03 ноября, 2025
    • 16:23
    В столице Азербайджана Баку искусство и металл слились воедино, создав новую гармонию творчества. Перед Музеем каменной летописи состоялось торжественное открытие выставки "Baku Steel Art 2025".

    Выставка организована в рамках арт-уикенда "Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW" при совместном участии ЗАО "Baku Steel Company" (далее – BSC) и арт-галереи QGallery. В экспозиции представлено 27 произведений, созданных художниками – участниками международных симпозиумов по металлу Baku Steel Art 2024 и 2025 годов. Сталь в руках художников обрела новое измерение: из холодного металла рождаются выразительные формы, которые рассказывают о памяти, природе и технологическом прогрессе. Каждое произведение это диалог между металлом и автором, где прочность и пластика стали превращаются в символы устойчивости, красоты и философской глубины. Благодаря поддержке BSC мастера работали с высококачественным материалом, полностью раскрывая его художественный потенциал.

    Открытие выставки украсило присутствие почётных гостей – инициатора проекта Art Weekend, вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, руководителя Баку Медиа Центра Арзу Алиевой и Алены Алиевой, а также участников и гостей фестиваля Fly to Baku. На фоне исторического пространства Баку стальные скульптуры зазвучали особой поэзией, приглашая зрителей к размышлению и вдохновению.

    Выставка "Baku Steel Art 2025" будет открыта для широкой публики до 30 ноября 2025 года, демонстрируя жителям и гостям столицы, как мощь индустрии может гармонично сочетаться с художественным видением.

