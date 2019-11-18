KOBIA выбирает консалтинговые компании для исследования внутреннего рынка

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) начало работу по привлечению консалтинговых компаний для проведения исследований внутреннего рынка на основе запросов от предпринимателей.

Об этом сообщил в беседе Report председатель правления агентства Орхан Мамедов.

По его словам, процесс осуществляется в соответствии с законом о государственных закупках: "Благодаря господдержке в рыночном исследовании, с одной стороны, сократятся затраты микро-, малых и средних предпринимателей в этой области, с другой стороны, будет стимулироваться конкурентоспособное производство, что, в свою очередь, будет способствовать созданию новых товаров и услуг, объектов и предприятий, увеличит производство в частном секторе".

Он подчеркнул, что в агентстве создана рабочая группа, образец заявки размещен на сайте KOBIA (www.smb.gov.az), а предприниматели проинформированы о механизмах поддержки. Обучающее видео транслировалось на телевизионных каналах и в социальных сетях.