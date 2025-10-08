KOBİA начинает сотрудничество с крупнейшим технопарком Турции
Бизнес
- 08 октября, 2025
- 11:45
Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и технопарк Турции "Bilişim Vadisi" планируют совместное сотрудничество в сфере "зеленого перехода".
Как сообщает Report, об этом сказал генеральный менеджер "Bilişim Vadisi" Эркам Тюзген на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB).
По его словам, вчера KOBİA и "Bilişim Vadisi" подписали договор о сотрудничестве.
Тюзген отметил, что "Bilişim Vadisi" является крупнейшим технологическим парком Турции.
Он подчеркнул, что хотя МСБ и стартапы вносят большой вклад в глобальную экономику, их деятельность часто остается на местном уровне: "Бакинская декларация обращает внимание на этот вопрос. Мы должны создавать платформы для их продвижения на глобальном уровне".
