    KOBİA начинает сотрудничество с крупнейшим технопарком Турции

    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 11:45
    KOBİA начинает сотрудничество с крупнейшим технопарком Турции

    Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и технопарк Турции "Bilişim Vadisi" планируют совместное сотрудничество в сфере "зеленого перехода".

    Как сообщает Report, об этом сказал генеральный менеджер "Bilişim Vadisi" Эркам Тюзген на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB).

    По его словам, вчера KOBİA и "Bilişim Vadisi" подписали договор о сотрудничестве.

    Тюзген отметил, что "Bilişim Vadisi" является крупнейшим технологическим парком Турции.

    Он подчеркнул, что хотя МСБ и стартапы вносят большой вклад в глобальную экономику, их деятельность часто остается на местном уровне: "Бакинская декларация обращает внимание на этот вопрос. Мы должны создавать платформы для их продвижения на глобальном уровне".

    KOBİA Türkiyənin ən böyük texnologiya parkı ilə "yaşıl keçid" üzrə əməkdaşlığa başlayır
    KOBIA launches green transition partnership with Türkiye's largest tech park

