KOBİA начинает сотрудничество с крупнейшим технопарком Турции

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и технопарк Турции "Bilişim Vadisi" планируют совместное сотрудничество в сфере "зеленого перехода".

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный менеджер "Bilişim Vadisi" Эркам Тюзген на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB).

По его словам, вчера KOBİA и "Bilişim Vadisi" подписали договор о сотрудничестве.

Тюзген отметил, что "Bilişim Vadisi" является крупнейшим технологическим парком Турции.

Он подчеркнул, что хотя МСБ и стартапы вносят большой вклад в глобальную экономику, их деятельность часто остается на местном уровне: "Бакинская декларация обращает внимание на этот вопрос. Мы должны создавать платформы для их продвижения на глобальном уровне".