KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизации

Малые и средние предприятия в Азербайджане испытывают серьезные сложности в процессе цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект - для человека и трансформации" в Баку.

Он подчеркнул, что малые предприятия нуждаются в ощутимой государственной поддержке при переходе к цифровым технологиям.

"Сегодня цифровизация и применение искусственного интеллекта занимают важное место в повестке МСБ. Однако более 99% зарегистрированных компаний в стране относятся к малому бизнесу и имеют ограниченные финансовые ресурсы. Поэтому по сравнению с крупными корпорациями они сталкиваются с отставанием в цифровом развитии, особенно в регионах", - отметил Мамедов.

По словам Мамедова, цель KOBİA - чтобы предприниматели реально чувствовали поддержку государства в процессе цифровой трансформации и могли пройти этот этап без серьезных трудностей.