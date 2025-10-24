Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизации

    Бизнес
    • 24 октября, 2025
    • 13:18
    KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизации

    Малые и средние предприятия в Азербайджане испытывают серьезные сложности в процессе цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект - для человека и трансформации" в Баку.

    Он подчеркнул, что малые предприятия нуждаются в ощутимой государственной поддержке при переходе к цифровым технологиям.

    "Сегодня цифровизация и применение искусственного интеллекта занимают важное место в повестке МСБ. Однако более 99% зарегистрированных компаний в стране относятся к малому бизнесу и имеют ограниченные финансовые ресурсы. Поэтому по сравнению с крупными корпорациями они сталкиваются с отставанием в цифровом развитии, особенно в регионах", - отметил Мамедов.

    По словам Мамедова, цель KOBİA - чтобы предприниматели реально чувствовали поддержку государства в процессе цифровой трансформации и могли пройти этот этап без серьезных трудностей.

    KOBİA МСБ цифровизация искусственный интеллект
    Orxan Məmmədov: "KOB-ların rəqəmsallaşmada çətinlikləri müşahidə olunur"
    KOBIA: Azerbaijan's SMEs face challenges in digitalization and AI adoption

    Последние новости

    13:34

    Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странами

    Бизнес
    13:32

    Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!

    ИКТ
    13:28

    Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMET

    ИКТ
    13:22

    Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зиме

    В регионе
    13:21

    Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую власть

    В регионе
    13:20

    ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организации

    Инфраструктура
    13:18

    KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизации

    Бизнес
    13:16

    Эрдоган: Турция всегда готова принять саммит по Украине

    В регионе
    13:15

    Глава Университета Атлантико впечатлен студентами Карабахского университета

    Карабах
    Лента новостей