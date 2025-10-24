İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Orxan Məmmədov: "KOB-ların rəqəmsallaşmada çətinlikləri müşahidə olunur"

    Biznes
    • 24 oktyabr, 2025
    • 12:12
    Orxan Məmmədov: KOB-ların rəqəmsallaşmada çətinlikləri müşahidə olunur

    Azərbaycanda kiçik və orta biznesin rəqəmsallaşmada çətinlikləri müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov Bakıda keçirilən "SOCGOV 2025: Süni zəka – insan və transformasiya üçün" adlı beynəlxalq konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, kiçik və orta biznes subyektləri rəqəmsal transformasiya prosesində dövlət dəstəyinə böyük ehtiyac duyur: "Kiçik və orta biznes subyektlərinin gündəmində rəqəmsallaşma və süni intellektin tətbiqi önəmli yer tutur. Lakin nəzərə almalıyıq ki, ölkəmizdə qeydiyyatda olan şirkətlərin 99 faizdən çoxu məhz kiçik biznes subyektləridir və onların çoxu məhdud maliyyə imkanlarına malikdir. Bu səbəbdən, böyük şirkətlərlə müqayisədə rəqəmsallaşma və süni intellektin tətbiqində müəyyən gerilik müşahidə olunur. Xüsusilə regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlar bu prosesdə daha çox çətinliklərlə üzləşirlər".

    O. Məmmədov vurğulayıb ki, dövlət qurumları ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində əsas məqsəd kiçik və orta biznesin rəqəmsal transformasiya prosesində dövlət dəstəyini real şəkildə hiss etməsi və bu mərhələni ciddi çətinliklər olmadan keçməsidir.

    KOBİA Orxan Məmmədov

    Son xəbərlər

    12:21

    Nazir: "TDT arasında qarşılıqlı sərmayənin genişlənməsi iqtisadi inteqrasiyanın vacib istiqamətinə çevrilib"

    Biznes
    12:20

    Armen Qriqoryan Bəhreyn və Belçikaya səfər edəcək

    Region
    12:17

    Azərbaycanla Qırğızıstan arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətləri açıqlanıb

    Biznes
    12:17

    Sabah hava yağmursuz keçəcək, duman olacaq

    Ekologiya
    12:16

    Antalya-Perm aviareysini yerinə yetirən təyyarə nasazlıq səbəbindən geri dönüb

    Region
    12:14

    "Bakı Gəmirqayırma Zavodu"na vergi güzəştlərinin edilməsi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:14

    Ərdoğan: Türkiyə hər an Rusiya–Ukrayna böhranının həlli üçün ev sahibliyi etməyə hazırdır

    Region
    12:13

    "Real" futbolçusunu icarəyə vermək üçün onun agentləri ilə görüşüb

    Futbol
    12:12

    Orxan Məmmədov: "KOB-ların rəqəmsallaşmada çətinlikləri müşahidə olunur"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti